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    Какой вы футболист?

    «Спартак» в первом тайме игры с «Рейнджерс» ни разу не пробил по воротам и не касался мяча в чужой штрафной

    В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Спартаком». Россияне за весь первый тайм ни разу не пробили по чужим воротам.

    Кроме того, наша команда ни разу не коснулась мяча в чужой штрафной площади. При этом москвичи оставили собственные ворота в неприкосновенности.

    Это первый матч в качестве и.о. главного тренера «Спартака» для Рауля Рианчо.

    Источник: Opta

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    25.10.2018 22:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 26 октября 2018, 09:27

      играли с огромным количеством брака!!! и во многих эпизодах просто не успевали. в общем играли а могли...и это уныло. для Зе нужны хорошие партнеры тогда он полезен. Ханни освежил но тоже а то в одиночку. команда не знает что делать на поле..

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 октября 2018, 07:31

      Феерично.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 05:35

      Для Рианчо эта ничья в гостях сродни победе.
      Скоро промеждучоным местам радоваться будем с таким руководством.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 26 октября 2018, 01:30

      Помойка

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 26 октября 2018, 00:47

      Игра Спартака - уровень ФНЛ!!!

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      Рейтинг: +25022

      bset 25 октября 2018, 23:51

      Адекватным болельщикам соболезную - у вас перестройка, еще не такое придется пережить. А неадекватным, что шутки шутили про рекорды Акинфеева в ЛЧ... Ну нечего мне вам сказать, в общем.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bset 26 октября 2018, 00:00

      До перестройки еще как раком до Китая, а сейчас идет развал команды. Измайлов доволен наверняка

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 25 октября 2018, 23:46

      Не касались мяча )))) Смешно однако

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 25 октября 2018, 23:29

      Для нового ИО ничейку на выезде отстоять престижно.

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