«Спартак» в первом тайме игры с «Рейнджерс» ни разу не пробил по воротам и не касался мяча в чужой штрафной

играли с огромным количеством брака!!! и во многих эпизодах просто не успевали. в общем играли а могли...и это уныло. для Зе нужны хорошие партнеры тогда он полезен. Ханни освежил но тоже а то в одиночку. команда не знает что делать на поле..
В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Спартаком». Россияне за весь первый тайм ни разу не пробили по чужим воротам.
Кроме того, наша команда ни разу не коснулась мяча в чужой штрафной площади. При этом москвичи оставили собственные ворота в неприкосновенности.
Это первый матч в качестве и.о. главного тренера «Спартака» для Рауля Рианчо.