«Спартак» в первом тайме игры с «Рейнджерс» ни разу не пробил по воротам и не касался мяча в чужой штрафной

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Спартаком». Россияне за весь первый тайм ни разу не пробили по чужим воротам.

Кроме того, наша команда ни разу не коснулась мяча в чужой штрафной площади. При этом москвичи оставили собственные ворота в неприкосновенности.

Это первый матч в качестве и.о. главного тренера «Спартака» для Рауля Рианчо.