Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адриэл - статистика

Завершил карьеру
22 мая 1997 (29), Сан-Паулу
#35 | Полузащитник
184 см
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия Л
20
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Аустрия
5 : 0
11.06.2023
Аустрия Л
57' - 90'
83'
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Аустрия Л
1 : 1
08.06.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, Полуфинал за место в ЛК
Вольфсберг
1 : 2
05.06.2023
Аустрия Л
108' - 120'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия Л
5 : 1
02.06.2023
Хартберг
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
1 : 1
27.05.2023
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия Л
2 : 4
20.05.2023
Тироль
46' - 90'
84'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсберг
2 : 2
13.05.2023
Аустрия Л
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия Л
2 : 2
06.05.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рид
4 : 4
29.04.2023
Аустрия Л
1' - 62'
16'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 2
22.04.2023
Аустрия Л
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия Л
1 : 0
08.04.2023
Альтах
1' - 88'
71'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
0 : 1
31.03.2023
Аустрия Л
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия Л
4 : 2
19.03.2023
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
0 : 1
12.03.2023
Аустрия Л
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
ЛАСК
1 : 0
24.02.2023
Аустрия Л
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия Л
1 : 0
19.02.2023
Аустрия
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Зальцбург
4 : 0
11.02.2023
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Аустрия Л
3 : 0
12.11.2022
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Хартберг
1 : 1
05.11.2022
Аустрия Л
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
3 : 3
29.10.2022
Рапид
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия Л
0 : 0
23.10.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия К
2 : 1
08.10.2022
Аустрия Л
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Штурм
2 : 0
18.09.2022
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
03.09.2022
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия Л
0 : 6
27.08.2022
Зальцбург
1' - 58'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия Л
4 : 1
14.08.2022
Хартберг
Был в запасе
Главные новости
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
10
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
17
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+