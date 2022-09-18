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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия Л
Штурм - Аустрия Л: обзор матча 18 сентября 2022
Штурм
18.09.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Аустрия Л
24'
А. Прасс
84'
М. Фусейни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия Л
90'
Красная карточка
Андерсон
Замена
М. Вельс
️️️️
С. Хирлендер
85'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Т. Хорват
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Фусейни
84'
Замена
И. Любич
️️️️
А. Прасс
74'
73'
Желтая карточка
П. Грабхер
Желтая карточка
Д. Шнегг
72'
Замена
М. Фусейни
️️️️
В. Бевинг
70'
68'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Х. Генуш
58'
Желтая карточка
Ж. Югонет
ГОЛ! 1:0!
А. Прасс
24'
15'
Желтая карточка
Х. Генуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
21
Хаким Генуш
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
35
Адриэл
ЦП
8
Yuliwes Bellache
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Саркария
11
Бевинг
4-2-3-1
27
Ширль
28
Андерсон
4
Югонет
21
Генуш
31
Мак
23
Грабхер
18
Тюркмен
86
Сурданович
77
Диаби
70
Силва Тейшейра
30
Фридрикас
25
Хирлендер
37
Вельс
37
Вельс
25
Хирлендер
22
Прасс
77
Любич
77
Любич
22
Прасс
14
Хорват
8
Китеишвили
8
Китеишвили
14
Хорват
11
Бевинг
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Бевинг
21
Генуш
4
Бергер
4
Бергер
21
Генуш
Остались в запасе
Штурм
Аустрия Л
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
35
Адриэл
ЦП
8
Yuliwes Bellache
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
35
Адриэл
ЦП
8
Yuliwes Bellache
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Штурм - Аустрия Л
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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