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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Аустрия
Аустрия Л - Аустрия: обзор матча 08 июня 2023
Аустрия Л
08.06.2023, четверг, 18:00
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
1 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Аустрия
17'
Л. Фридрикас
46'
М. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Аустрия
90'
Замена
М. Балтакса
️️️️
М. Польстер
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Д. Тифенбах
90'
Замена
А. Шмид
️️️️
Л. Фридрикас
90'
Желтая карточка
Д. Тифенбах
78'
Замена
Н. Мотика
️️️️
С. Сурданович
78'
Желтая карточка
Т. Бергер
75'
Желтая карточка
П. Грабхер
74'
74'
Желтая карточка
Д. Холланд
74'
Желтая карточка
М. Фишер
Замена
Т. Рейн
️️️️
Я. Диаби
67'
Замена
Андерсон
️️️️
Ф. Гмайнер
67'
60'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Грубер
60'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Браунедер
Желтая карточка
С. Сурданович
55'
48'
Желтая карточка
А. Грубер
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Фишер
Пас отдал
Д. Холланд
34'
Желтая карточка
М. Мартинс
25'
Желтая карточка
М. Браунедер
ГОЛ! 1:0!
Л. Фридрикас
Пас отдал
Я. Диаби
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
28
Андерсон
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
35
Адриэл
ОП
8
Торбен Рейн
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
18
Антони Шмид
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
3
Лукас Гальвао
ЦП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
3-2-2-2-1
27
Ширль
4
Югонет
31
Мак
29
Груйчич
4
Бергер
7
Гмайнер
23
Грабхер
33
Тифенбах
77
Диаби
86
Сурданович
30
Фридрикас
3-1-2-2-2
1
Фрюхтль
40
Мейсль
4
Мартинс
5
Мюль
8
Холланд
23
Браунедер
26
Ранфтль
30
Фишер
43
Польстер
9
Грубер
9
Табакович
7
Гмайнер
28
Андерсон
28
Андерсон
7
Гмайнер
77
Диаби
8
Рейн
8
Рейн
77
Диаби
33
Тифенбах
18
Тюркмен
18
Тюркмен
33
Тифенбах
86
Сурданович
20
Мотика
20
Мотика
86
Сурданович
30
Фридрикас
18
Шмид
18
Шмид
30
Фридрикас
43
Польстер
3
Балтакса
3
Балтакса
43
Польстер
23
Браунедер
77
Юкич
77
Юкич
23
Браунедер
9
Грубер
14
Доведан
14
Доведан
9
Грубер
Остались в запасе
Аустрия Л
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
35
Адриэл
ОП
Главный тренер
Маркус Мадер
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
35
Адриэл
ОП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия Л - Аустрия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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