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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Аустрия Л
Аустрия - Аустрия Л: обзор матча 11 июня 2023
Аустрия
11.06.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
5 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Аустрия Л
19'
М. Фишер
46'
М. Фишер
61'
Х. Табакович
84'
Д. Фиц
86'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Аустрия Л
89'
Желтая карточка
Ч. Тюркмен
Желтая карточка
М. Браунедер
89'
ГОЛ! 5:0!
А. Грубер
Пас отдал
Д. Фиц
86'
ГОЛ! 4:0!
Д. Фиц
Пас отдал
А. Грубер
84'
83'
Желтая карточка
Адриэл
Замена
Г. Тигль
️️️️
Р. Ранфтль
81'
78'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
М. Мак
Замена
А. Грубер
️️️️
Н. Доведан
74'
Замена
М. Браунедер
️️️️
М. Фишер
74'
69'
Замена
Т. Рейн
️️️️
С. Сурданович
69'
Замена
Н. Мотика
️️️️
Я. Диаби
Замена
М. Балтакса
️️️️
М. Польстер
67'
Замена
Д. Фиц
️️️️
А. Юкич
67'
ГОЛ! 3:0!
Х. Табакович
Пас отдал
Н. Доведан
61'
57'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Т. Бергер
57'
Замена
Адриэл
️️️️
Д. Тифенбах
Желтая карточка
М. Мартинс
56'
ГОЛ! 2:0!
М. Фишер
Пас отдал
Х. Табакович
46'
40'
Желтая карточка
Л. Фридрикас
ГОЛ! 1:0!
М. Фишер
19'
17'
Красная карточка
Ж. Югонет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
35
Адриэл
ОП
8
Торбен Рейн
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
3-1-1-3-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
40
Мейсль
4
Мартинс
8
Холланд
26
Ранфтль
43
Польстер
30
Фишер
77
Юкич
9
Табакович
14
Доведан
3-2-2-2-1
27
Ширль
4
Югонет
29
Груйчич
31
Мак
28
Андерсон
4
Бергер
33
Тифенбах
23
Грабхер
86
Сурданович
77
Диаби
30
Фридрикас
43
Польстер
3
Балтакса
3
Балтакса
43
Польстер
26
Ранфтль
39
Тигль
39
Тигль
26
Ранфтль
30
Фишер
23
Браунедер
23
Браунедер
30
Фишер
77
Юкич
36
Фиц
36
Фиц
77
Юкич
14
Доведан
9
Грубер
9
Грубер
14
Доведан
4
Бергер
7
Гмайнер
7
Гмайнер
4
Бергер
33
Тифенбах
35
Адриэл
35
Адриэл
33
Тифенбах
86
Сурданович
8
Рейн
8
Рейн
86
Сурданович
31
Мак
18
Тюркмен
18
Тюркмен
31
Мак
77
Диаби
20
Мотика
20
Мотика
77
Диаби
Остались в запасе
Аустрия
Аустрия Л
99
Мирко Кос
ВР
3
Лукас Гальвао
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
22
Аммар Хелак
ВР
7
Хенри Кудоссу
ЦП
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
3
Лукас Гальвао
ЦП
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
7
Хенри Кудоссу
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия - Аустрия Л
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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