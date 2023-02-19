Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Аустрия
Аустрия Л - Аустрия: обзор матча 19 февраля 2023
Аустрия Л
19.02.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия
45'
Л. Фридрикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Аустрия
Вторая желтая
Д. Груйчич
90'
+2
Желтая карточка
П. Грабхер
87'
Желтая карточка
Т. Бергер
86'
Замена
Адриэл
️️️️
Т. Рейн
84'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Х. Генуш
82'
79'
Замена
М. Мейсль
️️️️
М. Балтакса
Замена
Н. Мотика
️️️️
Л. Фридрикас
76'
73'
Замена
Д. Лейднер
️️️️
М. Польстер
72'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Браунедер
72'
Замена
Р. Вучич
️️️️
Н. Доведан
Замена
А. Шмид
️️️️
Ч. Тюркмен
58'
Желтая карточка
Д. Груйчич
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фридрикас
Пас отдал
С. Сурданович
45'
Желтая карточка
Андерсон
32'
Желтая карточка
Л. Фридрикас
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
35
Адриэл
ЦП
18
Антони Шмид
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
3-2-3-1-1
27
Ширль
29
Груйчич
4
Югонет
31
Мак
21
Генуш
28
Андерсон
23
Грабхер
8
Рейн
18
Тюркмен
86
Сурданович
30
Фридрикас
3-2-3-2
1
Фрюхтль
3
Балтакса
4
Мартинс
46
Хандль
26
Ранфтль
23
Браунедер
77
Юкич
30
Фишер
43
Польстер
9
Табакович
14
Доведан
21
Генуш
4
Бергер
4
Бергер
21
Генуш
8
Рейн
35
Адриэл
35
Адриэл
8
Рейн
30
Фридрикас
20
Мотика
20
Мотика
30
Фридрикас
18
Тюркмен
18
Шмид
18
Шмид
18
Тюркмен
43
Польстер
16
Лейднер
16
Лейднер
43
Польстер
3
Балтакса
40
Мейсль
40
Мейсль
3
Балтакса
23
Браунедер
70
Келеш
70
Келеш
23
Браунедер
14
Доведан
7
Вучич
7
Вучич
14
Доведан
Остались в запасе
Аустрия Л
Аустрия
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
99
Мирко Кос
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия Л - Аустрия
5
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Планет Пьюр
Новости команд
Все
Аустрия Л
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
8
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+