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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Зальцбург
Аустрия Л - Зальцбург: обзор матча 27 августа 2022
Аустрия Л
27.08.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
0 : 6
Завершен
Зальцбург
16'
Фернандо (П)
20'
М. Кьергор
49'
Н. Капалдо
60'
Н. Окафор
78'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Зальцбург
Желтая карточка
П. Грабхер
90'
+2
78'
ГОЛ! 0:5!
Ж. Адаму
76'
Замена
И. Диарра
️️️️
Н. Зайвальд
Замена
Т. Бергер
️️️️
Х. Генуш
72'
67'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Фернандо
67'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
67'
Замена
Бернардо
️️️️
У. Соле
60'
ГОЛ! 0:4!
Н. Окафор
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Адриэл
58'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Л. Фридрикас
58'
49'
ГОЛ! 0:3!
Н. Капалдо
Пас отдал
У. Соле
35'
Желтая карточка
У. Соле
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Андерсон
27'
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Кьергор
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
35
Адриэл
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Аустрия Л
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
44
Hannes Kung
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
9
Майкл Чеукуа
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-2-2
27
Ширль
21
Генуш
4
Югонет
31
Мак
28
Андерсон
23
Грабхер
35
Адриэл
70
Силва Тейшейра
86
Сурданович
18
Шмид
30
Фридрикас
4-3-1-2
16
Кен
37
Дедич
8
Вебер
28
Соле
17
Ульмер
24
Сучич
13
Зайвальд
24
Капалдо
14
Кьергор
11
Фернандо
19
Окафор
28
Андерсон
7
Гмайнер
7
Гмайнер
28
Андерсон
21
Генуш
4
Бергер
4
Бергер
21
Генуш
30
Фридрикас
9
Чеукуа
9
Чеукуа
30
Фридрикас
35
Адриэл
18
Тюркмен
18
Тюркмен
35
Адриэл
28
Соле
13
Бернардо
13
Бернардо
28
Соле
13
Зайвальд
5
Диарра
5
Диарра
13
Зайвальд
11
Фернандо
30
Шешко
30
Шешко
11
Фернандо
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
Остались в запасе
Аустрия Л
Зальцбург
44
Hannes Kung
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
44
Hannes Kung
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия Л - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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