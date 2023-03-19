Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Аустрия К
Аустрия Л - Аустрия К: обзор матча 19 марта 2023
Аустрия Л
19.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Аустрия К
25'
Т. Марер (АГ)
45+3'
Я. Диаби
90+1'
М. Чеукуа
34'
Э. Ирвинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Аустрия К
ГОЛ! 3:1!
М. Чеукуа
Пас отдал
Андерсон
90'
+1
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Н. Мотика
89'
Замена
Э. Гедикли
️️️️
Д. Тифенбах
85'
Желтая карточка
С. Сурданович
77'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Я. Диаби
76'
70'
Замена
В. Демаку
️️️️
Т. Шумахер
70'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
Э. Ирвинг
70'
Замена
Н. Биндер
️️️️
К. Верницниг
ГОЛ! 2:1!
Я. Диаби
Пас отдал
Д. Груйчич
45'
+3
34'
Желтая карточка
Э. Ирвинг
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Ирвинг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Марер
25'
21'
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
С. Карвейна
4'
Красная карточка
Ф. Ридер
1'
Желтая карточка
Т. Марер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
35
Адриэл
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Цветко
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Аустрия Л
21
Хаким Генуш
ЛЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
9
Майкл Чеукуа
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
4-3-3
27
Ширль
4
Бергер
4
Югонет
29
Груйчич
28
Андерсон
33
Тифенбах
23
Грабхер
35
Адриэл
20
Мотика
77
Диаби
86
Сурданович
3-4-2-1
1
37
Виммер
31
Марер
33
Шумахер
11
Бенателли
18
Ирвинг
24
Верницниг
24
Цветко
30
Карвейна
33
Ридер
32
Пинк
20
Мотика
7
Гмайнер
7
Гмайнер
20
Мотика
77
Диаби
9
Чеукуа
9
Чеукуа
77
Диаби
33
Тифенбах
9
Гедикли
9
Гедикли
33
Тифенбах
30
Карвейна
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
30
Карвейна
33
Шумахер
6
Демаку
6
Демаку
33
Шумахер
18
Ирвинг
7
7
18
Ирвинг
24
Верницниг
13
Биндер
13
Биндер
24
Верницниг
Остались в запасе
Аустрия Л
Аустрия К
21
Хаким Генуш
ЛЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
Остались в запасе
21
Хаким Генуш
ЛЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Остались в запасе
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия Л - Аустрия К
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Планет Пьюр
Новости команд
Все
Аустрия Л
Аустрия К
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
2020.05.30 08:42
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
8
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+