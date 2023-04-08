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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Альтах
Аустрия Л - Альтах: обзор матча 08 апреля 2023
Аустрия Л
08.04.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Альтах
71'
Адриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Альтах
Замена
А. Шмид
️️️️
Адриэл
88'
79'
Замена
S. Mischitz
️️️️
С. Айгнер
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Н. Мотика
75'
Замена
М. Мак
️️️️
Ч. Тюркмен
74'
73'
Замена
М. Лазетич
️️️️
Н. Бишоф
73'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Й. Тартаротти
ГОЛ! 1:0!
Адриэл
Пас отдал
Х. Генуш
71'
Желтая карточка
Д. Груйчич
66'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Л. Фридрикас
63'
63'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Я. Юрчек
Желтая карточка
Ф. Гмайнер
53'
Желтая карточка
Ч. Тюркмен
36'
36'
Желтая карточка
Л. Ягер
15'
Желтая карточка
Н. Бишоф
Желтая карточка
Н. Мотика
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
35
Адриэл
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
20
David Herold
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
27
Ян Юрчек
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Аустрия Л
31
Маттиас Мак
ЦЗ
9
Майкл Чеукуа
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
18
Антони Шмид
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Альтах
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
4-3-2-1
27
Ширль
21
Генуш
4
Югонет
29
Груйчич
7
Гмайнер
33
Тифенбах
18
Тюркмен
35
Адриэл
20
Мотика
86
Сурданович
30
Фридрикас
3-3-1-3
16
5
Гугганиг
34
Турнвальд
17
Ягер
20
19
Айгнер
37
Эдокполор
20
Тартаротти
9
Нухиу
27
Бишоф
27
Юрчек
18
Тюркмен
31
Мак
31
Мак
18
Тюркмен
20
Мотика
9
Чеукуа
9
Чеукуа
20
Мотика
30
Фридрикас
77
Диаби
77
Диаби
30
Фридрикас
35
Адриэл
18
Шмид
18
Шмид
35
Адриэл
19
Айгнер
14
14
19
Айгнер
20
Тартаротти
27
Хаудум
27
Хаудум
20
Тартаротти
27
Юрчек
22
22
27
Юрчек
27
Бишоф
8
Лазетич
8
Лазетич
27
Бишоф
Остались в запасе
Аустрия Л
Альтах
8
Торбен Рейн
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
8
Торбен Рейн
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия Л - Альтах
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Планет Пьюр
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2020.05.30 08:42
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8
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