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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Аустрия Л
Аустрия К - Аустрия Л: обзор матча 08 октября 2022
Аустрия К
08.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия Л
15'
К. Гезос
64'
К. Гезос
87'
А. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Аустрия Л
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Шмид
Замена
Н. Джорич
️️️️
К. Гезос
82'
Желтая карточка
К. Гезос
80'
80'
Замена
Адриэл
️️️️
П. Грабхер
80'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Х. Генуш
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
М. Пинк
78'
74'
Замена
А. Шмид
️️️️
Л. Фридрикас
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Карвейна
68'
ГОЛ! 2:0!
К. Гезос
64'
Желтая карточка
Т. Шумахер
49'
44'
Желтая карточка
Ч. Тюркмен
ГОЛ! 1:0!
К. Гезос
Пас отдал
Э. Ирвинг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
35
Адриэл
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
4-3-2-1
13
Менцель
33
Шумахер
8
Гезос
31
Марер
37
Виммер
18
Ирвинг
24
Цветко
24
Верницниг
33
Ридер
30
Карвейна
32
Пинк
4-3-2-1
27
Ширль
28
Андерсон
31
Мак
4
Югонет
21
Генуш
18
Тюркмен
23
Грабхер
8
Рейн
86
Сурданович
70
Силва Тейшейра
30
Фридрикас
8
Гезос
4
Джорич
4
Джорич
8
Гезос
30
Карвейна
2
Бонна
2
Бонна
30
Карвейна
32
Пинк
9
Арвейлер
9
Арвейлер
32
Пинк
21
Генуш
4
Бергер
4
Бергер
21
Генуш
23
Грабхер
35
Адриэл
35
Адриэл
23
Грабхер
30
Фридрикас
18
Шмид
18
Шмид
30
Фридрикас
Остались в запасе
Аустрия К
Аустрия Л
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия К - Аустрия Л
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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Аустрия К
Аустрия Л
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
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2020.05.30 08:42
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
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2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
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