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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия Л
Вольфсберг - Аустрия Л: обзор матча 13 мая 2023
Вольфсберг
13.05.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия Л
24'
Т. Балло
36'
Т. Барибо
17'
Л. Фридрикас
30'
Н. Мотика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия Л
90'
+2
Желтая карточка
М. Чеукуа
87'
Замена
А. Шмид
️️️️
Л. Фридрикас
86'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Д. Тифенбах
84'
Замена
Т. Рейн
️️️️
С. Сурданович
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
70'
Замена
М. Новак
️️️️
Н. Ферачниг
70'
Замена
А. Боакье
️️️️
Т. Балло
70'
67'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Н. Мотика
67'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Ф. Гмайнер
ГОЛ! 2:2!
Т. Барибо
Пас отдал
Д. Шерцер
36'
30'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мотика
Пас отдал
Л. Фридрикас
ГОЛ! 1:1!
Т. Балло
Пас отдал
Т. Барибо
24'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фридрикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия Л
21
Хаким Генуш
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
35
Адриэл
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
18
Антони Шмид
ЦФ
3-1-3-1-2
39
Бонманн
22
Баумгартнер
3
Гугганиг
3
Шерцер
18
Омич
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
18
Ферачниг
8
Балло
9
Барибо
11
Малоне
4-3-2-2
7
Гмайнер
28
Андерсон
31
Мак
21
Генуш
35
Адриэл
23
Грабхер
33
Тифенбах
86
Сурданович
20
Мотика
30
Фридрикас
22
Хелак
18
Ферачниг
27
Новак
27
Новак
18
Ферачниг
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
8
Балло
20
Боакье
20
Боакье
8
Балло
33
Тифенбах
18
Тюркмен
18
Тюркмен
33
Тифенбах
86
Сурданович
8
Рейн
8
Рейн
86
Сурданович
20
Мотика
9
Чеукуа
9
Чеукуа
20
Мотика
7
Гмайнер
77
Диаби
77
Диаби
7
Гмайнер
30
Фридрикас
18
Шмид
18
Шмид
30
Фридрикас
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия Л
21
Давид Скубль
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
Остались в запасе
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия Л
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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