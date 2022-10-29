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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Рапид
Аустрия Л - Рапид: обзор матча 29 октября 2022
Аустрия Л
29.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Рапид
36'
С. Сурданович
66'
Б. Силва Тейшейра
90+6'
Б. Силва Тейшейра (П)
59'
Г. Бургшталлер
90+2'
Г. Бургшталлер
90+10'
Б. Циммерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Рапид
90'
+10
ГОЛ! 3:3!
Б. Циммерманн
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Силва Тейшейра
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Н. Кюн
86'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Косцельник
86'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
А. Пейич
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
С. Сурданович
83'
80'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Ф. Дрейф
73'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
Замена
Адриэл
️️️️
Т. Рейн
70'
Замена
Я. Диаби
️️️️
А. Шмид
70'
67'
Замена
Н. Кюн
️️️️
А. Байич
67'
Замена
П. Грайль
️️️️
К. Кнасмюллнер
ГОЛ! 2:1!
Б. Силва Тейшейра
Пас отдал
А. Шмид
66'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Л. Фридрикас
64'
Замена
Х. Генуш
️️️️
Т. Бергер
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
А. Байич
ГОЛ! 1:0!
С. Сурданович
Пас отдал
Т. Рейн
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Жан Югонет
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия Л
21
Хаким Генуш
ЛЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
35
Адриэл
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
13
Торстен Шик
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Ширль
4
Бергер
29
Груйчич
31
Мак
4
Югонет
28
Андерсон
8
Рейн
23
Грабхер
86
Сурданович
18
Шмид
30
Фридрикас
2-1-4-1-2
1
Хедл
14
Кверфельд
0
6
Пейич
12
Байич
3
Косцельник
28
Кнасмюллнер
23
Ауэр
18
Груль
9
Бургшталлер
9
Дрейф
4
Бергер
21
Генуш
21
Генуш
4
Бергер
86
Сурданович
18
Тюркмен
18
Тюркмен
86
Сурданович
8
Рейн
35
Адриэл
35
Адриэл
8
Рейн
18
Шмид
77
Диаби
77
Диаби
18
Шмид
30
Фридрикас
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
30
Фридрикас
3
Косцельник
13
Шик
13
Шик
3
Косцельник
6
Пейич
5
Кершбаум
5
Кершбаум
6
Пейич
12
Байич
19
Кюн
19
Кюн
12
Байич
28
Кнасмюллнер
18
Грайль
18
Грайль
28
Кнасмюллнер
9
Дрейф
9
Циммерманн
9
Циммерманн
9
Дрейф
Остались в запасе
Аустрия Л
Рапид
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
25
Пауль Гартлер
ВР
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия Л - Рапид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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