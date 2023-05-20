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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Тироль
Аустрия Л - Тироль: обзор матча 20 мая 2023
Аустрия Л
20.05.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
2 : 4
Завершен
Тироль
58'
Л. Фридрикас (П)
62'
С. Сурданович
34'
J. Naschberger
43'
D. Stumberger
49'
Д. Груйчич (АГ)
52'
A. Ranacher
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Тироль
90'
+2
Желтая карточка
О. Окунгбова
Желтая карточка
М. Мак
90'
+1
Желтая карточка
Адриэл
84'
81'
Замена
D. Jaunegg
️️️️
A. Ranacher
Замена
А. Шмид
️️️️
Андерсон
79'
79'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. Забитцер
Желтая карточка
Андерсон
78'
75'
Замена
О. Окунгбова
️️️️
J. Naschberger
69'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Б. Блуме
Замена
Т. Рейн
️️️️
Д. Тифенбах
63'
Желтая карточка
Х. Генуш
62'
ГОЛ! 2:4!
С. Сурданович
Пас отдал
Л. Фридрикас
62'
58'
Желтая карточка
B. Ozegovic
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Л. Фридрикас
58'
52'
ГОЛ! 0:4!
A. Ranacher
Пас отдал
Б. Блуме
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Д. Груйчич
Замена
С. Сурданович
️️️️
Ч. Тюркмен
46'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Н. Мотика
46'
Замена
Адриэл
️️️️
Я. Диаби
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
D. Stumberger
Пас отдал
Ф. Бахер
39'
Желтая карточка
D. Stumberger
34'
ГОЛ! 0:1!
J. Naschberger
27'
Желтая карточка
J. Naschberger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
21
Хаким Генуш
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
35
Адриэл
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
18
Антони Шмид
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
18
Denis Tomic
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
4-3-2-2
21
Генуш
31
Мак
29
Груйчич
28
Андерсон
18
Тюркмен
23
Грабхер
33
Тифенбах
20
Мотика
77
Диаби
30
Фридрикас
22
Хелак
3-4-3
13
20
Бахер
6
Бехоунек
26
5
Мюллер
7
Эртльталер
14
10
Блуме
14
10
Забитцер
7
20
Мотика
7
Гмайнер
7
Гмайнер
20
Мотика
77
Диаби
35
Адриэл
35
Адриэл
77
Диаби
33
Тифенбах
8
Рейн
8
Рейн
33
Тифенбах
18
Тюркмен
86
Сурданович
86
Сурданович
18
Тюркмен
28
Андерсон
18
Шмид
18
Шмид
28
Андерсон
14
27
27
14
14
22
Окунгбова
22
Окунгбова
14
10
Блуме
21
Рогель
21
Рогель
10
Блуме
10
Забитцер
22
Прица
22
Прица
10
Забитцер
Остались в запасе
Аустрия Л
Тироль
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
1
Paul Schermer
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия Л - Тироль
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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