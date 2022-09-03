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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Аустрия Л
Аустрия - Аустрия Л: обзор матча 03 сентября 2022
Аустрия
03.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия Л
4'
Р. Ранфтль
56'
А. Юкич
27'
Л. Фридрикас
34'
Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Аустрия Л
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ширль
90'
+1
Замена
Т. Бергер
️️️️
Б. Силва Тейшейра
Замена
Р. Вучич
️️️️
М. Браунедер
89'
87'
Вторая желтая
С. Сурданович
Замена
Г. Тигль
️️️️
Х. Табакович
76'
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Грубер
66'
66'
Замена
А. Шмид
️️️️
Ф. Гмайнер
ГОЛ! 2:2!
А. Юкич
56'
Замена
А. Юкич
️️️️
Б. Куметио
46'
34'
ГОЛ! 1:2!
Андерсон
Пас отдал
Ф. Гмайнер
27'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фридрикас
Пас отдал
Андерсон
25'
Желтая карточка
С. Сурданович
Желтая карточка
Л. Гальвао
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ранфтль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
21
Хаким Генуш
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
7
Ромео Вучич
ЦФ
Аустрия Л
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
35
Адриэл
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
3-3-2-2
1
Фрюхтль
12
Куметио
4
Мартинс
5
Мюль
3
Гальвао
26
Ранфтль
23
Браунедер
36
Фиц
30
Фишер
9
Табакович
9
Грубер
3-2-2-2-1
27
Ширль
31
Мак
4
Югонет
21
Генуш
28
Андерсон
7
Гмайнер
23
Грабхер
18
Тюркмен
70
Силва Тейшейра
86
Сурданович
30
Фридрикас
9
Табакович
39
Тигль
39
Тигль
9
Табакович
12
Куметио
77
Юкич
77
Юкич
12
Куметио
9
Грубер
70
Келеш
70
Келеш
9
Грубер
23
Браунедер
7
Вучич
7
Вучич
23
Браунедер
70
Силва Тейшейра
4
Бергер
4
Бергер
70
Силва Тейшейра
7
Гмайнер
18
Шмид
18
Шмид
7
Гмайнер
Остались в запасе
Аустрия
Аустрия Л
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
35
Адриэл
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
35
Адриэл
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия - Аустрия Л
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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