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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия Л
Вольфсберг - Аустрия Л: обзор матча 12 марта 2023
Вольфсберг
12.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Аустрия Л
64'
Ж. Югонет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия Л
Желтая карточка
К. Кершбаумер
90'
86'
Замена
Э. Гедикли
️️️️
С. Сурданович
Замена
М. Новак
️️️️
М. Анзолин
86'
Замена
Р. Шифферль
️️️️
Т. Оэрман
86'
77'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Л. Фридрикас
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Э. Омич
74'
72'
Замена
Н. Мотика
️️️️
М. Чеукуа
71'
Замена
Х. Генуш
️️️️
Т. Бергер
64'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Югонет
Пас отдал
Л. Фридрикас
26'
Желтая карточка
Андерсон
Замена
K. Bukusu
️️️️
Т. Рохер
25'
Красная карточка
С. Пизингер
22'
20'
Желтая карточка
Л. Фридрикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
11
Маурице Малоне
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
35
Адриэл
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Аустрия Л
21
Хаким Генуш
ЛЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
3-1-3-2
7
Кершбаумер
12
Анзолин
15
Оэрман
97
Ясич
18
Омич
30
Тафернер
8
Пизингер
18
Рохер
9
Барибо
11
Малоне
4-4-1-1
27
Ширль
28
Андерсон
4
Югонет
4
Бергер
29
Груйчич
23
Грабхер
35
Адриэл
9
Чеукуа
18
Тюркмен
86
Сурданович
30
Фридрикас
15
Оэрман
37
Шифферль
37
Шифферль
15
Оэрман
18
Рохер
70
70
18
Рохер
12
Анзолин
27
Новак
27
Новак
12
Анзолин
18
Омич
18
Ферачниг
18
Ферачниг
18
Омич
4
Бергер
21
Генуш
21
Генуш
4
Бергер
30
Фридрикас
77
Диаби
77
Диаби
30
Фридрикас
9
Чеукуа
20
Мотика
20
Мотика
9
Чеукуа
86
Сурданович
9
Гедикли
9
Гедикли
86
Сурданович
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия Л
21
Давид Скубль
ВР
14
Паскаль Мюллер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
14
Паскаль Мюллер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Остались в запасе
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия Л
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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