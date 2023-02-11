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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия Л
Зальцбург - Аустрия Л: обзор матча 11 февраля 2023
Зальцбург
11.02.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Аустрия Л
48'
Фернандо
52'
Фернандо
76'
Н. Зайвальд
90+1'
Н. Капалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Аустрия Л
ГОЛ! 4:0!
Н. Капалдо
90'
+1
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Ульмер
81'
ГОЛ! 3:0!
Н. Зайвальд
76'
76'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Х. Генуш
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Окафор
74'
Замена
О. Глух
️️️️
Л. Сучич
73'
65'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Л. Фридрикас
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Гурна
63'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Фернандо
63'
58'
Замена
Н. Мотика
️️️️
Э. Гедикли
ГОЛ! 2:0!
Фернандо
Пас отдал
А. Дедич
52'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
М. Кьергор
48'
45'
Желтая карточка
Ч. Тюркмен
Желтая карточка
М. Кьергор
34'
Желтая карточка
Л. Гурна
13'
Желтая карточка
Н. Окафор
12'
2'
Желтая карточка
Л. Фридрикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
10
Оскар Глух
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Аустрия Л
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
35
Адриэл
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
22
Аммар Хелак
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
17
Ульмер
31
Павлович
28
Соле
37
Дедич
29
Гурна
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Кьергор
11
Фернандо
19
Окафор
4-3-1-2
27
Ширль
28
Андерсон
31
Мак
4
Югонет
21
Генуш
18
Тюркмен
7
Кудоссу
8
Рейн
86
Сурданович
9
Гедикли
30
Фридрикас
17
Ульмер
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
17
Ульмер
29
Гурна
24
Капалдо
24
Капалдо
29
Гурна
24
Сучич
10
Глух
10
Глух
24
Сучич
11
Фернандо
20
Адаму
20
Адаму
11
Фернандо
19
Окафор
20
Койта
20
Койта
19
Окафор
21
Генуш
4
Бергер
4
Бергер
21
Генуш
30
Фридрикас
77
Диаби
77
Диаби
30
Фридрикас
9
Гедикли
20
Мотика
20
Мотика
9
Гедикли
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия Л
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
35
Адриэл
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
35
Адриэл
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Зальцбург - Аустрия Л
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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