Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Льюис Джеймисон - статистика

Ньюпорт Каунти
17 апреля 2002 (24), Глазго
#22 | Нападающий
169 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Миррен
19
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
3 : 2
18.05.2024
Сент-Миррен
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Миррен
2 : 2
15.05.2024
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 1
11.05.2024
Килмарнок
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди
1 : 3
04.05.2024
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Миррен
1 : 2
28.04.2024
Рейнджерс
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Селтик
3 : 0
13.04.2024
Сент-Миррен
50' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
5 : 2
16.03.2024
Сент-Миррен
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Сент-Миррен
2 : 1
02.03.2024
Абердин
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Росс Каунти
1 : 1
27.02.2024
Сент-Миррен
1' - 72'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Сент-Миррен
2 : 0
24.02.2024
Сент-Джонстон
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Ливингстон
1 : 0
17.02.2024
Сент-Миррен
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
2 : 0
07.02.2024
Данди
68' - 87'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Хиберниан
0 : 3
03.02.2024
Сент-Миррен
56' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Миррен
0 : 1
27.01.2024
Рейнджерс
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 3
02.01.2024
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
0 : 3
30.12.2023
Сент-Миррен
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Сент-Миррен
0 : 1
27.12.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Хартс
2 : 0
23.12.2023
Сент-Миррен
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
0 : 0
16.12.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
06.12.2023
Сент-Миррен
1' - 66'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 0
03.12.2023
Сент-Миррен
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
1 : 0
28.11.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Сент-Миррен
1 : 0
25.11.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди
4 : 0
11.11.2023
Сент-Миррен
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Сент-Миррен
2 : 2
08.11.2023
Хиберниан
78' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 1
01.11.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
4 : 0
28.10.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Мазервелл
0 : 1
16.09.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 1
02.09.2023
Сент-Миррен
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
2 : 2
27.08.2023
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
2 : 1
12.08.2023
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хиберниан
2 : 3
06.08.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
12
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+