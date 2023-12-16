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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Мазервелл
Сент-Миррен - Мазервелл: обзор матча 16 декабря 2023
Сент-Миррен
16.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Мазервелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Мазервелл
87'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
М. Бирет
87'
Замена
О. Шоу
️️️️
К. Слаттери
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
82'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
Д. Аюнга
78'
Желтая карточка
К. Баккус
73'
Замена
М. Мандрон
️️️️
С. Нахмани
69'
Замена
К. МакМенамин
️️️️
Т. Смолл
68'
Пенальти не реализован!
М. О'Хара
50'
40'
Желтая карточка
Б. Спиттал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
25
Кеану Баккус
ОП
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джона Аюнга
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
6
Давор Здравковски
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
3-4-1-2
1
17
Тансер
5
О'Хара
3
Тэйлор
11
Смолл
25
Баккус
13
Гогич
22
Фрэйзер
11
Килти
19
Нахмани
11
Аюнга
3-1-4-2
31
Келли
2
О'Доннелл
17
15
6
Здравковски
15
Спенсер
16
Спиттал
12
Пэтон
8
Слаттери
14
Бирет
5
11
Смолл
24
МакМенамин
24
МакМенамин
11
Смолл
11
Аюнга
20
Олусанья
20
Олусанья
11
Аюнга
19
Нахмани
22
Мандрон
22
Мандрон
19
Нахмани
11
Килти
21
21
11
Килти
8
Слаттери
18
Шоу
18
Шоу
8
Слаттери
14
Бирет
9
Бэйр
9
Бэйр
14
Бирет
Остались в запасе
Сент-Миррен
Мазервелл
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Aston Oxborough
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Миррен - Мазервелл
1
1
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
6
8
Офсайды
1
0
Количество передач
207
181
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
65
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
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