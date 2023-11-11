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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Сент-Миррен
Данди - Сент-Миррен: обзор матча 11 ноября 2023
Данди
11.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Миррен
16'
А. Бакайоко
45+2'
З. Радден (П)
57'
А. Бакайоко
85'
З. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Сент-Миррен
Замена
D. Pineda
️️️️
А. Бакайоко
90'
+3
Замена
C. Kerr
️️️️
J. McGhee
89'
88'
Желтая карточка
К. Баккус
ГОЛ! 4:0!
З. Робинсон
Пас отдал
Л. МакКован
85'
Замена
З. Робинсон
️️️️
З. Радден
81'
Желтая карточка
J. McGhee
76'
71'
Замена
Т. Смолл
️️️️
К. Бойд-Манс
ГОЛ! 3:0!
А. Бакайоко
57'
46'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
К. МакМенамин
46'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
46'
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
46'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
М. Мандрон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Радден
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Бакайоко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
(К)
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
11
Diego Pineda
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
3-2-2-3
31
Карсон
5
Шонесси
5
Лами
6
33
Бек
19
16
Кэмерон
6
7
Радден
14
МакКован
20
Бакайоко
4-2-1-2-1
1
22
Стрейн
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
8
Бойд-Манс
11
Килти
24
МакМенамин
22
Мандрон
6
2
2
6
20
Бакайоко
11
11
20
Бакайоко
7
Радден
14
Робинсон
14
Робинсон
7
Радден
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
8
Бойд-Манс
11
Смолл
11
Смолл
8
Бойд-Манс
22
Мандрон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Мандрон
24
МакМенамин
22
Джеймисон
22
Джеймисон
24
МакМенамин
11
Килти
21
21
11
Килти
Остались в запасе
Данди
Сент-Миррен
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
27
Петер Урминский
ВР
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Данди - Сент-Миррен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Главный судья:
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Сент-Миррен
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
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