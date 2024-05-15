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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хартс
Сент-Миррен - Хартс: обзор матча 15 мая 2024
Сент-Миррен
15.05.2024, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
2 : 2
Завершен
Хартс
7'
J. Scott
65'
Д. Болтон
20'
К. Тагава
73'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Хартс
Замена
Ч. Данн
️️️️
Д. Болтон
84'
78'
Замена
Ю. Ода
️️️️
Д. Лембикиса
73'
ГОЛ! 2:2!
Л. Шенклэнд
71'
Замена
Л. Бойс
️️️️
К. Тагава
Замена
E. Bwomono
️️️️
С. Тансер
70'
Замена
М. Фрэйзер
️️️️
Р. Тэйлор
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Болтон
Пас отдал
К. Бойд-Манс
65'
59'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
А. Форрест
Замена
Т. Олусанья
️️️️
Д. Браун
59'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
J. Scott
59'
20'
ГОЛ! 1:1!
К. Тагава
Пас отдал
К. Девлин
ГОЛ! 1:0!
J. Scott
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
1
Крейг Гордон
(К)
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
33
Evan Mooney
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
3-4-1-2
1
21
Браун
3
Тэйлор
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
4
Болтон
24
МакМенамин
14
22
Мандрон
4-1-2-2-1
1
Гордон
6
Сиббик
2
Кент
15
Роулес
23
Лембикиса
14
Девлин
20
Кокрейн
6
Денхольм
26
Фрейзер
14
Форрест
11
Тагава
4
Болтон
18
Данн
18
Данн
4
Болтон
3
Тэйлор
22
Фрэйзер
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
14
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
14
21
Браун
20
Олусанья
20
Олусанья
21
Браун
17
Тансер
42
42
17
Тансер
14
Форрест
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
14
Форрест
23
Лембикиса
9
Ода
9
Ода
23
Лембикиса
11
Тагава
27
Бойс
27
Бойс
11
Тагава
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хартс
27
Петер Урминский
ВР
22
Райан Стрейн
ПЗ
33
Evan Mooney
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
28
Зандер Кларк
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
22
Райан Стрейн
ПЗ
33
Evan Mooney
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Сент-Миррен - Хартс
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
10
Офсайды
1
1
Количество передач
362
486
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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