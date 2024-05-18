Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Миррен
Селтик - Сент-Миррен: обзор матча 18 мая 2024
Селтик
18.05.2024, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Миррен
21'
М. О'Райли
37'
К. Фурухаси
86'
Л. Пальма
7'
М. О'Хара
24'
М. О'Хара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Сент-Миррен
Замена
С. Бэйн
️️️️
Д. Харт
88'
ГОЛ! 3:2!
Л. Пальма
Пас отдал
Э. Ролстон
86'
80'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
К. МакМенамин
80'
Замена
Р. Флинн
️️️️
К. Бойд-Манс
Замена
П. Бернарду
️️️️
К. МакГрегор
77'
75'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Т. Олусанья
Замена
Л. Скейлз
️️️️
С. Уэлш
66'
66'
Замена
Р. Стрейн
️️️️
E. Bwomono
66'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
А. Айда
️️️️
К. Фурухаси
65'
Замена
Т. Ивата
️️️️
Р. Хатате
65'
ГОЛ! 2:2!
К. Фурухаси
Пас отдал
Р. Хатате
37'
24'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. О'Хара
ГОЛ! 1:1!
М. О'Райли
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
14
James Scott
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
4-3-3
1
Харт
32
Тэйлор
23
Уэлш
14
Навроцки
56
Ролстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
77
Пальма
7
Фурухаси
19
Кюн
4-2-1-2-1
1
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
8
Бойд-Манс
20
Олусанья
24
МакМенамин
42
1
Харт
19
Бэйн
19
Бэйн
1
Харт
23
Уэлш
5
Скейлз
5
Скейлз
23
Уэлш
5
Хатате
24
Ивата
24
Ивата
5
Хатате
42
МакГрегор
8
Бернарду
8
Бернарду
42
МакГрегор
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
42
22
Стрейн
22
Стрейн
42
8
Бойд-Манс
8
Флинн
8
Флинн
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
22
Джеймисон
22
Джеймисон
24
МакМенамин
20
Олусанья
22
Мандрон
22
Мандрон
20
Олусанья
Остались в запасе
Селтик
Сент-Миррен
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
27
Петер Урминский
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Селтик - Сент-Миррен
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Нарушения
12
9
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Новости команд
Все
Селтик
Сент-Миррен
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+