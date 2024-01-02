Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Селтик
Сент-Миррен - Селтик: обзор матча 02 января 2024
Сент-Миррен
02.01.2024, вторник, 20:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Селтик
1'
Д. Маэда
6'
М. О'Райли
60'
Г. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Селтик
Замена
A. Greive
️️️️
К. Бойд-Манс
77'
71'
Замена
Р. Хатате
️️️️
П. Бернарду
71'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
Замена
E. Bwomono
️️️️
Р. Флинн
65'
Замена
Д. Аюнга
️️️️
М. Мандрон
65'
63'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
63'
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
М. Навроцки
60'
ГОЛ! 0:3!
Г. Тэйлор
Пас отдал
П. Бернарду
55'
Замена
Х. Ян
️️️️
Л. Пальма
Красная карточка
Т. Олусанья
45'
+3
6'
ГОЛ! 0:2!
М. О'Райли
Пас отдал
П. Бернарду
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маэда
Пас отдал
М. О'Райли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
(К)
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
19
Став Нахмани
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
4-1-2-2-1
1
17
Тансер
4
Болтон
3
Тэйлор
22
Фрэйзер
13
Гогич
8
Флинн
8
Бойд-Манс
11
Килти
20
Олусанья
22
Мандрон
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
14
Навроцки
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
8
Бернарду
7
Фурухаси
77
Пальма
38
Маэда
8
Флинн
42
42
8
Флинн
22
Мандрон
11
Аюнга
11
Аюнга
22
Мандрон
8
Бойд-Манс
21
21
8
Бойд-Манс
14
Навроцки
14
Лагербилке
14
Лагербилке
14
Навроцки
8
Бернарду
5
Хатате
5
Хатате
8
Бернарду
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
77
Пальма
13
Ян
13
Ян
77
Пальма
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Сент-Миррен
Селтик
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сент-Миррен - Селтик
1
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
11
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
12
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
275
733
Сейвы
8
0
Точность передач %
62
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
2
18
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Новости команд
Все
Сент-Миррен
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+