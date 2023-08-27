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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Абердин
Сент-Миррен - Абердин: обзор матча 27 августа 2023
Сент-Миррен
27.08.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Абердин
59'
Г. Килти (П)
76'
A. Greive
42'
Д. Хайес
90+10'
Б. Миовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Абердин
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Миовски
88'
Желтая карточка
С. Рубежич
Замена
Р. Флинн
️️️️
К. МакМенамин
87'
Замена
Д. Болтон
️️️️
К. Бойд-Манс
80'
77'
Замена
S. Morris
️️️️
Дюк
ГОЛ! 2:1!
A. Greive
Пас отдал
М. Мандрон
76'
71'
Желтая карточка
Дюк
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
70'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Т. Олусанья
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Килти
59'
56'
Замена
Р. Йенсен
️️️️
Д. МакКензи
52'
Замена
J. McGarry
️️️️
Д. Хайес
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хайес
Желтая карточка
Р. Стрейн
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
19
Эстер Соклер
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
4-2-1-3
1
17
Тансер
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
22
Стрейн
13
Гогич
25
Баккус
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
11
Килти
20
Олусанья
3-3-2-2
13
Рос
2
23
Рубежич
4
Шинни
2
Девлин
21
Полвара
3
МакКензи
7
Кларксон
17
Хайес
11
Дюк
28
Миовски
8
Бойд-Манс
4
Болтон
4
Болтон
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
8
Флинн
8
Флинн
24
МакМенамин
11
Килти
21
21
11
Килти
20
Олусанья
22
Мандрон
22
Мандрон
20
Олусанья
17
Хайес
23
23
17
Хайес
3
МакКензи
29
Йенсен
29
Йенсен
3
МакКензи
11
Дюк
14
14
11
Дюк
Остались в запасе
Сент-Миррен
Абердин
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
31
Ross Doohan
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
23
Райан Данкан
ЛВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
23
Райан Данкан
ЛВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Миррен - Абердин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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