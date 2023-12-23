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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Миррен
Хартс - Сент-Миррен: обзор матча 23 декабря 2023
Хартс
23.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Миррен
33'
Л. Шенклэнд
49'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Сент-Миррен
Желтая карточка
К. Хэлкетт
78'
76'
Желтая карточка
К. Бойд-Манс
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Н. Аткинсон
74'
73'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
М. О'Хара
73'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Т. Смолл
Желтая карточка
Н. Аткинсон
66'
Замена
C. Nieuwenhof
️️️️
Б. Маккей
66'
Замена
А. Форрест
️️️️
Ю. Ода
66'
63'
Замена
С. Нахмани
️️️️
Г. Килти
63'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
A. Greive
63'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
Д. Аюнга
ГОЛ! 2:0!
Л. Шенклэнд
49'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
А. Кокрейн
33'
22'
Желтая карточка
С. Тансер
2'
Желтая карточка
А. Гогич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
11
Джона Аюнга
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
4-3-3
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
4
Хэлкетт
13
Аткинсон
6
Денхольм
6
Банингиме
20
Кокрейн
10
Маккей
7
Шенклэнд
9
Ода
3-4-1-2
1
11
Смолл
3
Тэйлор
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
17
Тансер
11
Килти
21
11
Аюнга
13
Аткинсон
6
Сиббик
6
Сиббик
13
Аткинсон
10
Маккей
28
28
10
Маккей
9
Ода
14
Форрест
14
Форрест
9
Ода
5
О'Хара
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
5
О'Хара
11
Аюнга
20
Олусанья
20
Олусанья
11
Аюнга
11
Килти
19
Нахмани
19
Нахмани
11
Килти
21
22
Джеймисон
22
Джеймисон
21
11
Смолл
22
Мандрон
22
Мандрон
11
Смолл
Остались в запасе
Хартс
Сент-Миррен
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хартс - Сент-Миррен
2
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
16
9
Количество передач
480
393
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
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