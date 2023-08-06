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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Миррен
Хиберниан - Сент-Миррен: обзор матча 06 августа 2023
Хиберниан
06.08.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Миррен
72'
А. Ле Фондре
83'
К. Доидж
15'
М. О'Хара (П)
17'
Т. Олусанья
89'
A. Greive
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Сент-Миррен
90'
+1
Замена
Д. Болтон
️️️️
Р. Стрейн
89'
ГОЛ! 2:3!
A. Greive
Пас отдал
Г. Килти
ГОЛ! 2:2!
К. Доидж
Пас отдал
Э. Йуан
83'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Дойл-Хейз
81'
80'
Желтая карточка
К. Баккус
77'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
К. МакМенамин
ГОЛ! 1:2!
А. Ле Фондре
Пас отдал
К. Доидж
72'
68'
Замена
A. Greive
️️️️
Т. Олусанья
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
М. Бойл
63'
Желтая карточка
К. Доидж
48'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
35'
Замена
Д. Левитт
️️️️
Д. Кэмпбелл
29'
25'
Желтая карточка
К. МакМенамин
17'
ГОЛ! 0:2!
Т. Олусанья
Пас отдал
М. О'Хара
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Маршалл
16
Стивенсон
4
Хэнлон
2
Фиш
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
27
Йуан
27
Доидж
3-4-2-1
1
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
22
Стрейн
13
Гогич
25
Баккус
17
Тансер
11
Килти
24
МакМенамин
22
Мандрон
32
Кэмпбелл
63
Левитт
63
Левитт
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
8
Джегго
8
Джегго
31
Дойл-Хейз
10
Бойл
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
10
Бойл
22
Стрейн
4
Болтон
4
Болтон
22
Стрейн
24
МакМенамин
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
20
Олусанья
20
Олусанья
Олусанья
21
21
Олусанья
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Миррен
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хиберниан - Сент-Миррен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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