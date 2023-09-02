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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Миррен
Ливингстон - Сент-Миррен: обзор матча 02 сентября 2023
Ливингстон
02.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
89'
L. de Lucas
90+6'
Д. Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Сент-Миррен
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Д. Болтон
Пас отдал
А. Гогич
Желтая карточка
Д. Брэндон
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
L. de Lucas
Пас отдал
M. Sangare
89'
80'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
К. Баккус
80'
Замена
Д. Болтон
️️️️
К. МакМенамин
80'
Замена
С. Нахмани
️️️️
Т. Олусанья
Желтая карточка
M. Sangare
70'
67'
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
Желтая карточка
А. Обилейе
60'
46'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
44'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
Замена
M. Sangare
️️️️
A. Shinnie
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Сент-Миррен
31
Shay Kelly
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
29
Gallagher Lennon
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
21
Alex Greive
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
4-2-1-3
30
Джордж
29
Пенрис
67
Обилейе
5
Девлин
3
8
Холт
22
8
Питтман
2
Брэндон
28
7
4-2-1-3
1
22
Стрейн
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
8
Бойд-Манс
20
Олусанья
24
МакМенамин
11
Килти
22
20
20
22
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
24
МакМенамин
4
Болтон
4
Болтон
24
МакМенамин
11
Килти
21
21
11
Килти
20
Олусанья
19
Нахмани
19
Нахмани
20
Олусанья
25
Баккус
22
Джеймисон
22
Джеймисон
25
Баккус
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Миррен
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
31
Shay Kelly
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
29
Gallagher Lennon
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Остались в запасе
31
Shay Kelly
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
29
Gallagher Lennon
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Ливингстон - Сент-Миррен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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