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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Сент-Джонстон - Сент-Миррен: обзор матча 06 декабря 2023
Сент-Джонстон
06.12.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Миррен
90+6'
К. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Желтая карточка
К. Кейн
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
К. Кейн
90'
+6
Пенальти не реализован!
К. Кейн
90'
+6
Желтая карточка
С. Спранглер
89'
83'
Желтая карточка
Т. Олусанья
76'
Замена
К. Баккус
️️️️
Г. Килти
66'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Д. Аюнга
66'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
Л. Джеймисон
Замена
К. Кейн
️️️️
Д. Джайесими
62'
46'
Замена
Д. Болтон
️️️️
С. Тансер
45'
+2
Замена
К. МакМенамин
️️️️
Р. Флинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
17
Скотт Тансер
ЛЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
25
Кеану Баккус
ОП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
21
Alex Greive
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
4-4-1-2
4
Гордон
19
Робинсон
2
Браун
5
МакГован
8
Филлипс
18
10
Кэри
8
Смит
7
Джайесими
3
33
Митов
4-1-2-1-2
1
22
Фрэйзер
18
Данн
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
8
Флинн
8
Бойд-Манс
11
Килти
11
Аюнга
22
Джеймисон
7
Джайесими
20
Кейн
20
Кейн
7
Джайесими
17
Тансер
4
Болтон
4
Болтон
17
Тансер
11
Килти
25
Баккус
25
Баккус
11
Килти
8
Флинн
24
МакМенамин
24
МакМенамин
8
Флинн
22
Джеймисон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Джеймисон
11
Аюнга
22
Мандрон
22
Мандрон
11
Аюнга
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
25
Dave Richards
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
21
Alex Greive
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
25
Dave Richards
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
21
Alex Greive
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Сент-Миррен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
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2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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