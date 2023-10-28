Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Сент-Миррен - Сент-Джонстон: обзор матча 28 октября 2023
Сент-Миррен
28.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
36'
К. Баккус
48'
М. Мандрон
70'
М. Мандрон
90'
Г. Килти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Сент-Джонстон
ГОЛ! 4:0!
Г. Килти
90'
Замена
A. Greive
️️️️
М. Мандрон
87'
Замена
Д. Болтон
️️️️
Р. Флинн
87'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
87'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
К. Баккус
77'
Желтая карточка
К. Баккус
75'
73'
Замена
T. Gallacher
️️️️
Д. Джайесими
ГОЛ! 3:0!
М. Мандрон
Пас отдал
Т. Олусанья
70'
65'
Замена
С. Мэй
️️️️
Н. Кларк
Замена
Т. Олусанья
️️️️
К. МакМенамин
61'
55'
Замена
К. Кейн
️️️️
Д. Браун
55'
Замена
C. MacPherson
️️️️
М. Смит
ГОЛ! 2:0!
М. Мандрон
48'
ГОЛ! 1:0!
К. Баккус
Пас отдал
Г. Килти
36'
Желтая карточка
М. О'Хара
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
4-2-1-2-1
1
17
Тансер
3
Тэйлор
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
8
Флинн
11
Килти
24
МакМенамин
22
Мандрон
4-3-2-2
4
Гордон
4
Консидайн
19
Робинсон
2
Браун
8
Смит
6
Спранглер
18
7
Джайесими
11
Костеллоу
10
Кларк
33
Митов
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
8
Флинн
4
Болтон
4
Болтон
8
Флинн
25
Баккус
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
25
Баккус
24
МакМенамин
20
Олусанья
20
Олусанья
24
МакМенамин
22
Мандрон
21
21
22
Мандрон
8
Смит
8
8
8
Смит
7
Джайесими
3
3
7
Джайесими
10
Кларк
17
Мэй
17
Мэй
10
Кларк
2
Браун
20
Кейн
20
Кейн
2
Браун
Остались в запасе
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Сент-Миррен - Сент-Джонстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+