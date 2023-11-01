Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Миррен
Селтик - Сент-Миррен: обзор матча 01 ноября 2023
Селтик
01.11.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Миррен
18'
Д. Тернбулл
83'
Х. О
7'
К. МакМенамин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Сент-Миррен
90'
+1
Желтая карточка
Р. Тэйлор
88'
Замена
С. Нахмани
️️️️
Г. Килти
88'
Замена
Р. Флинн
️️️️
К. Бойд-Манс
ГОЛ! 2:1!
Х. О
Пас отдал
О. Хольм
83'
82'
Желтая карточка
М. Мандрон
81'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Стрейн
Замена
Х. О
️️️️
Д. Тернбулл
74'
Замена
О. Хольм
️️️️
М. О'Райли
68'
65'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Т. Олусанья
65'
Замена
A. Greive
️️️️
К. МакМенамин
Желтая карточка
Х. Ян
64'
Замена
Х. Ян
️️️️
Д. Форрест
56'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Л. Пальма
56'
Желтая карточка
К. Фурухаси
45'
+2
Пенальти не реализован!
Д. Тернбулл
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тернбулл
Пас отдал
М. О'Райли
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. МакМенамин
Пас отдал
Г. Килти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
4-3-3
1
Харт
32
Тэйлор
3
Филлипс
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
77
Пальма
7
Фурухаси
49
Форрест
3-3-1-3
1
22
Стрейн
3
Тэйлор
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
17
Тансер
8
Бойд-Манс
20
Олусанья
11
Килти
24
МакМенамин
33
О'Райли
15
Хольм
15
Хольм
33
О'Райли
49
Форрест
13
Ян
13
Ян
49
Форрест
77
Пальма
38
Маэда
38
Маэда
77
Пальма
14
Тернбулл
9
О
9
О
14
Тернбулл
22
Стрейн
18
Данн
18
Данн
22
Стрейн
8
Бойд-Манс
8
Флинн
8
Флинн
8
Бойд-Манс
11
Килти
19
Нахмани
19
Нахмани
11
Килти
20
Олусанья
22
Мандрон
22
Мандрон
20
Олусанья
24
МакМенамин
21
21
24
МакМенамин
Остались в запасе
Селтик
Сент-Миррен
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Селтик - Сент-Миррен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Селтик
Сент-Миррен
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+