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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Рейнджерс
Сент-Миррен - Рейнджерс: обзор матча 27 января 2024
Сент-Миррен
27.01.2024, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
14'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Рейнджерс
88'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Д. Стерлинг
83'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Р. Йилмаз
Замена
Ч. Данн
️️️️
М. О'Хара
81'
74'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
Х. Квон
72'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Д. Аюнга
64'
Замена
J. Scott
️️️️
Л. Джеймисон
64'
58'
Замена
Р. Джек
️️️️
Н. Раскин
49'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
46'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Т. Кантвелл
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Дессер
Пас отдал
Д. Ландстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
(К)
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-1-1-3
1
17
Тансер
4
Болтон
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
5
Квон
11
Килти
11
Аюнга
42
22
Джеймисон
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
6
Голдсон
4
Суттар
33
Йилмаз
21
Стерлинг
2
Тавернье
43
Раскин
6
Ландстрем
10
Кантвелл
11
Райт
9
Дессер
5
О'Хара
18
Данн
18
Данн
5
О'Хара
5
Квон
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
5
Квон
22
Джеймисон
14
14
22
Джеймисон
11
Аюнга
22
Мандрон
22
Мандрон
11
Аюнга
33
Йилмаз
3
Баришич
3
Баришич
33
Йилмаз
43
Раскин
8
Джек
8
Джек
43
Раскин
10
Кантвелл
10
Лоуренс
10
Лоуренс
10
Кантвелл
21
Стерлинг
39
Матондо
39
Матондо
21
Стерлинг
Остались в запасе
Сент-Миррен
Рейнджерс
27
Петер Урминский
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Сент-Миррен - Рейнджерс
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
287
499
Сейвы
1
2
Точность передач %
59
73
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
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