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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Данди
Сент-Миррен - Данди: обзор матча 12 августа 2023
Сент-Миррен
12.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Данди
7'
Д. Шонесси (АГ)
45+4'
М. Мандрон
63'
Д. Маллиган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Данди
90'
+1
Желтая карточка
L. Ashcroft
87'
Желтая карточка
О. Бек
87'
Желтая карточка
С. Тиффони
Замена
Р. Флинн
️️️️
К. МакМенамин
87'
84'
Замена
C. Kerr
️️️️
J. McGhee
78'
Замена
З. Радден
️️️️
З. Робинсон
Замена
Т. Олусанья
️️️️
М. Мандрон
72'
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
71'
Замена
Д. Болтон
️️️️
К. Бойд-Манс
68'
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Маллиган
ГОЛ! 2:0!
М. Мандрон
Пас отдал
К. Бойд-Манс
45'
+4
35'
Пенальти не реализован!
З. Робинсон
Желтая карточка
М. Мандрон
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Шонесси
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
11
Грег Килти
ЛВ
25
Кеану Баккус
ОП
13
Алекс Гогич
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
14
Зак Робинсон
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
21
Alex Greive
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Данди
21
Джон МакКракен
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Luke Graham
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Max Anderson
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
11
Diego Pineda
ЦФ
4-2-1-2-1
1
17
Тансер
22
Стрейн
3
Тэйлор
22
Фрэйзер
25
Баккус
13
Гогич
8
Бойд-Манс
11
Килти
24
МакМенамин
22
Мандрон
4-3-3
31
Карсон
5
Шонесси
5
6
33
Бек
8
Маллиган
16
Кэмерон
6
14
МакКован
20
Бакайоко
14
Робинсон
8
Бойд-Манс
4
Болтон
4
Болтон
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
8
Флинн
8
Флинн
24
МакМенамин
22
Мандрон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Мандрон
11
Килти
21
21
11
Килти
6
2
2
6
14
Робинсон
7
Радден
7
Радден
14
Робинсон
Остались в запасе
Сент-Миррен
Данди
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
21
Джон МакКракен
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
5
Luke Graham
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
11
Diego Pineda
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
21
Джон МакКракен
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
5
Luke Graham
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
11
Diego Pineda
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Сент-Миррен - Данди
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
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2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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