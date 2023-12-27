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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Килмарнок
Сент-Миррен - Килмарнок: обзор матча 27 декабря 2023
Сент-Миррен
27.12.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Килмарнок
25'
М. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Килмарнок
Желтая карточка
К. Баккус
88'
87'
Замена
Д. Райт
️️️️
Д. Армстронг
86'
Желтая карточка
Р. Дис
Замена
С. Нахмани
️️️️
Д. Аюнга
75'
75'
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Уоткинс
74'
Желтая карточка
С. Финдлей
72'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
М. Кеннеди
Замена
К. МакМенамин
️️️️
М. Фрэйзер
64'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Т. Олусанья
64'
Желтая карточка
А. Гогич
59'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
33'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Уоткинс
Пас отдал
М. Кеннеди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
3-4-2-1
1
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
4
Болтон
11
Килти
20
Олусанья
11
Аюнга
3-3-2-2
23
Деннис
23
Майо
17
Финдлей
6
Дис
10
Кеннеди
3
Ндаба
8
Лайонс
77
Армстронг
12
Уотсон
23
Уоткинс
9
Вассел
22
Фрэйзер
24
МакМенамин
24
МакМенамин
22
Фрэйзер
11
Аюнга
19
Нахмани
19
Нахмани
11
Аюнга
20
Олусанья
22
Мандрон
22
Мандрон
20
Олусанья
77
Армстронг
26
Райт
26
Райт
77
Армстронг
23
Уоткинс
9
9
23
Уоткинс
10
Кеннеди
7
МакКензи
7
МакКензи
10
Кеннеди
Остались в запасе
Сент-Миррен
Килмарнок
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Миррен - Килмарнок
3
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
5
3
Количество передач
416
283
Сейвы
2
6
Точность передач %
66
52
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
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