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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Миррен
Росс Каунти - Сент-Миррен: обзор матча 28 ноября 2023
Росс Каунти
28.11.2023, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Миррен
84'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Сент-Миррен
90'
+3
Желтая карточка
Р. Флинн
ГОЛ! 1:0!
Д. Уайт
Пас отдал
Д. Браун
84'
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Маррей
83'
83'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
К. Баккус
82'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Г. Килти
81'
Желтая карточка
М. О'Хара
Замена
K. Turner
️️️️
Я. Дханда
74'
72'
Замена
С. Нахмани
️️️️
A. Greive
60'
Замена
Д. Аюнга
️️️️
М. Мандрон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
48
Скотт Эллардайс
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
17
Скотт Тансер
ЛЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
6
Kyle Turner
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Лэйдлоу
35
Найтингэйл
20
Болдуин
23
Браун
14
Паррингтон
8
Рэндалл
48
Эллардайс
31
Дханда
15
Маррей
26
10
Уайт
4-2-2-2
1
22
Фрэйзер
18
Данн
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
24
МакМенамин
11
Килти
21
22
Мандрон
31
Дханда
6
6
31
Дханда
15
Маррей
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Маррей
11
Килти
8
Флинн
8
Флинн
11
Килти
25
Баккус
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
25
Баккус
21
19
Нахмани
19
Нахмани
21
22
Мандрон
11
Аюнга
11
Аюнга
22
Мандрон
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Миррен
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Миррен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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