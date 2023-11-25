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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Ливингстон
Сент-Миррен - Ливингстон: обзор матча 25 ноября 2023
Сент-Миррен
25.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
37'
Ш. Келли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Ливингстон
90'
+5
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Д. Пенрис
Желтая карточка
А. Гогич
90'
+1
Замена
Д. Болтон
️️️️
К. Бойд-Манс
87'
Замена
С. Нахмани
️️️️
М. Мандрон
87'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
72'
64'
Замена
T. Parkes
️️️️
Ш. Келли
64'
Замена
M. Sangare
️️️️
A. Shinnie
Замена
A. Greive
️️️️
Д. Аюнга
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Келли
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
11
Джона Аюнга
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
29
Gallagher Lennon
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
4-1-1-2-2
1
17
Тансер
3
Тэйлор
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
11
Килти
22
Мандрон
11
Аюнга
3-2-1-4
30
Джордж
16
Келли
5
Девлин
29
Пенрис
8
Холт
22
8
Питтман
21
7
19
Андерсон
28
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
8
Бойд-Манс
4
Болтон
4
Болтон
8
Бойд-Манс
22
Мандрон
19
Нахмани
19
Нахмани
22
Мандрон
11
Аюнга
21
21
11
Аюнга
16
Келли
4
4
16
Келли
22
20
20
22
29
Пенрис
2
Брэндон
2
Брэндон
29
Пенрис
Остались в запасе
Сент-Миррен
Ливингстон
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
8
Райан Флинн
ЦП
29
Gallagher Lennon
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
8
Райан Флинн
ЦП
29
Gallagher Lennon
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Миррен - Ливингстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
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