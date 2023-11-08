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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хиберниан
Сент-Миррен - Хиберниан: обзор матча 08 ноября 2023
Сент-Миррен
08.11.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Хиберниан
53'
М. О'Хара (П)
90+2'
Л. Джеймисон
12'
Д. Кэмпбелл
69'
Д. Ньюэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Хиберниан
90'
+6
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Желтая карточка
А. Гогич
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Л. Джеймисон
90'
+2
83'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Левитт
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
К. МакМенамин
78'
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
77'
Желтая карточка
К. МакМенамин
76'
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ньюэлл
Замена
Т. Олусанья
️️️️
М. Мандрон
63'
Замена
К. Баккус
️️️️
К. Бойд-Манс
63'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
61'
53'
Желтая карточка
Д. Обита
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. О'Хара
53'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Д. Венте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
48
Josh Landers
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
3-3-1-2-1
1
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
22
Стрейн
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
11
Килти
22
Мандрон
3-1-3-1-2
1
Маршалл
42
2
Фиш
33
Бушири
32
Кэмпбелл
21
Обита
63
Левитт
11
Ньюэлл
80
Тавареш
9
Венте
27
Йуан
8
Бойд-Манс
25
Баккус
25
Баккус
8
Бойд-Манс
22
Мандрон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Мандрон
24
МакМенамин
22
Джеймисон
22
Джеймисон
24
МакМенамин
11
Килти
21
21
11
Килти
63
Левитт
8
Джегго
8
Джегго
63
Левитт
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хиберниан
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
48
Josh Landers
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
48
Josh Landers
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Сент-Миррен - Хиберниан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
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