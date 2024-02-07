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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Данди
Сент-Миррен - Данди: обзор матча 07 февраля 2024
Сент-Миррен
07.02.2024, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Данди
73'
М. Мандрон
90+1'
Т. Олусанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Данди
90'
+1
Желтая карточка
Д. Маллиган
ГОЛ! 2:0!
Т. Олусанья
90'
+1
Замена
Ч. Данн
️️️️
Л. Джеймисон
87'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
М. Мандрон
87'
Красная карточка
Д. Болтон
84'
77'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
M. Boateng
ГОЛ! 1:0!
М. Мандрон
73'
68'
Замена
С. Тиффони
️️️️
M. Mellon
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
J. Scott
68'
67'
Замена
Р. Эстли
️️️️
L. Ashcroft
Желтая карточка
Д. Болтон
66'
59'
Замена
З. Робинсон
️️️️
К. Мэйн
Замена
К. Баккус
️️️️
Х. Квон
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
(К)
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
42
Elvis Bwomono
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
25
Кеану Баккус
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
14
Зак Робинсон
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
3-1-2-1-3
1
17
Тансер
4
Болтон
22
Фрэйзер
13
Гогич
5
Квон
8
Бойд-Манс
11
Килти
22
Мандрон
14
42
3-2-3-1-1
31
Карсон
5
5
Шонесси
6
39
Доджсон
33
Бек
16
Кэмерон
6
28
14
МакКован
30
Мэйн
Джеймисон
18
Данн
18
Данн
Джеймисон
5
Квон
25
Баккус
25
Баккус
5
Квон
22
Мандрон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Мандрон
14
22
Джеймисон
22
Джеймисон
14
5
4
Эстли
4
Эстли
5
28
17
Тиффони
17
Тиффони
28
6
8
Маллиган
8
Маллиган
6
30
Мэйн
14
Робинсон
14
Робинсон
30
Мэйн
Остались в запасе
Сент-Миррен
Данди
27
Петер Урминский
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
30
Harrison Sharp
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
11
Джона Аюнга
ЦФ
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Сент-Миррен - Данди
1
1
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
371
379
Сейвы
0
4
Точность передач %
66
63
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
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2017.05.09 16:59
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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