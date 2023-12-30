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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Миррен
Абердин - Сент-Миррен: обзор матча 30 декабря 2023
Абердин
30.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Миррен
12'
М. О'Хара
78'
Д. Аюнга
90+3'
Г. Килти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Сент-Миррен
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Килти
Замена
Д. Хайес
️️️️
J. McGarry
81'
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Аюнга
Пас отдал
С. Тансер
Замена
Э. Соклер
️️️️
Дюк
71'
64'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
Л. Джеймисон
64'
Замена
Д. Аюнга
️️️️
М. Мандрон
Замена
S. Morris
️️️️
Р. Йенсен
60'
59'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
М. О'Хара
Желтая карточка
Н. Девлин
25'
19'
Пенальти не реализован!
М. О'Хара
12'
ГОЛ! 0:1!
М. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
19
Эстер Соклер
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Рос
23
4
Шинни
23
Рубежич
3
Гартенманн
2
Девлин
7
Кларксон
29
Йенсен
17
МакГрат
11
Дюк
28
Миовски
3-4-1-2
1
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
4
Болтон
13
Гогич
25
Баккус
17
Тансер
11
Килти
22
Джеймисон
22
Мандрон
23
17
Хайес
17
Хайес
23
11
Дюк
19
Соклер
19
Соклер
11
Дюк
29
Йенсен
14
14
29
Йенсен
5
О'Хара
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
5
О'Хара
22
Джеймисон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Джеймисон
22
Мандрон
11
Аюнга
11
Аюнга
22
Мандрон
Остались в запасе
Абердин
Сент-Миррен
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
Главный тренер
Барри Робсон
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
8
Райан Флинн
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Абердин - Сент-Миррен
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
9
11
Офсайды
2
0
Количество передач
552
281
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
10
4
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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