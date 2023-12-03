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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Миррен
Рейнджерс - Сент-Миррен: обзор матча 03 декабря 2023
Рейнджерс
03.12.2023, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Миррен
45'
А. Сима
70'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Сент-Миррен
86'
Желтая карточка
С. Тансер
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Т. Кантвелл
86'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Д. Тавернье
85'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Б. Баришич
80'
78'
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
78'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
К. МакМенамин
78'
Замена
К. Баккус
️️️️
К. Бойд-Манс
Желтая карточка
К. Голдсон
72'
72'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
72'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
Д. Аюнга
ГОЛ! 2:0!
А. Сима
Пас отдал
Т. Кантвелл
70'
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
62'
54'
Желтая карточка
К. МакМенамин
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
Т. Кантвелл
45'
26'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
4
Джон Суттар
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
90
Данило
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
4-1-3-2
1
Батлэнд
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
6
Ландстрем
10
Лоуренс
10
Кантвелл
19
Сима
9
Дессер
45
Маккосленд
4-1-2-2-1
1
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
8
Флинн
8
Бойд-Манс
11
Килти
24
МакМенамин
11
Аюнга
3
Баришич
33
Йилмаз
33
Йилмаз
3
Баришич
2
Тавернье
21
Стерлинг
21
Стерлинг
2
Тавернье
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
10
Кантвелл
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Кантвелл
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
8
Бойд-Манс
25
Баккус
25
Баккус
8
Бойд-Манс
11
Аюнга
20
Олусанья
20
Олусанья
11
Аюнга
11
Килти
21
21
11
Килти
24
МакМенамин
22
Джеймисон
22
Джеймисон
24
МакМенамин
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Миррен
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Миррен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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