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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Миррен
Мазервелл - Сент-Миррен: обзор матча 16 сентября 2023
Мазервелл
16.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Миррен
55'
С. Тансер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Сент-Миррен
83'
Замена
A. Greive
️️️️
М. Мандрон
83'
Замена
Д. Болтон
️️️️
Р. Стрейн
Замена
О. Шоу
️️️️
Т. Бэйр
78'
68'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
К. МакМенамин
65'
Желтая карточка
Р. Стрейн
63'
Желтая карточка
К. Баккус
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Тансер
Пас отдал
Р. Стрейн
46'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
46'
Замена
К. Баккус
️️️️
К. Бойд-Манс
43'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
20'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
19
Став Нахмани
ЦФ
21
Alex Greive
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
3-5-2
31
Келли
15
17
Кейси
2
О'Доннелл
8
Слаттери
15
Спенсер
16
Спиттал
38
Миллер
12
Пэтон
9
Бэйр
5
3-3-1-2-1
1
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
5
О'Хара
22
Стрейн
13
Гогич
17
Тансер
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
11
Килти
22
Мандрон
9
Бэйр
18
Шоу
18
Шоу
9
Бэйр
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
22
Стрейн
4
Болтон
4
Болтон
22
Стрейн
8
Бойд-Манс
25
Баккус
25
Баккус
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
20
Олусанья
20
Олусанья
24
МакМенамин
22
Мандрон
21
21
22
Мандрон
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Миррен
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Мазервелл - Сент-Миррен
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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