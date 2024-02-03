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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Миррен
Хиберниан - Сент-Миррен: обзор матча 03 февраля 2024
Хиберниан
03.02.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Миррен
8'
А. Гогич
34'
Г. Килти (П)
44'
М. Мандрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Сент-Миррен
90'
+1
Желтая карточка
Т. Олусанья
82'
Замена
Д. Браун
️️️️
E. Bwomono
81'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Х. Квон
81'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
М. Мандрон
78'
Желтая карточка
С. Тансер
Желтая карточка
Д. Обита
74'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
М. Маолида
69'
62'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Д. Болтон
56'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
J. Scott
Замена
Д. Венте
️️️️
Э. Йуан
46'
Замена
Н. Мория-Уэлш
️️️️
Д. Левитт
46'
Замена
Э. Майенда
️️️️
Ж. Тавареш
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
М. Мандрон
Пас отдал
К. Бойд-Манс
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Килти
Желтая карточка
Д. Левитт
21'
16'
Желтая карточка
К. Бойд-Манс
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Гогич
Пас отдал
К. Бойд-Манс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
42
Rory Whittaker
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
21
Джордан Обита
ЦП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
22
Маркус Фрэйзер
(К)
ПЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
14
James Scott
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
9
Дилан Венте
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
28
Callum Penman
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
3-4-2-1
1
Маршалл
42
2
Фиш
23
Триантис
21
Обита
63
Левитт
10
Маркондес
11
Ньюэлл
80
Тавареш
9
Маолида
27
Йуан
3-1-2-1-3
1
4
Болтон
22
Фрэйзер
17
Тансер
13
Гогич
5
Квон
8
Бойд-Манс
11
Килти
42
22
Мандрон
14
63
Левитт
22
Мория-Уэлш
22
Мория-Уэлш
63
Левитт
27
Йуан
9
Венте
9
Венте
27
Йуан
80
Тавареш
12
Майенда
12
Майенда
80
Тавареш
9
Маолида
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
9
Маолида
4
Болтон
18
Данн
18
Данн
4
Болтон
42
21
Браун
21
Браун
42
5
Квон
8
Флинн
8
Флинн
5
Квон
22
Мандрон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Мандрон
14
22
Джеймисон
22
Джеймисон
14
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Миррен
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
28
Крис Кадден
ПП
Главный тренер
Ли Джонсон
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
28
Callum Penman
ЦЗ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
28
Крис Кадден
ПП
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
28
Callum Penman
ЦЗ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хиберниан - Сент-Миррен
2
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
17
Офсайды
0
1
Количество передач
495
314
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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