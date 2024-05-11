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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Килмарнок
Сент-Миррен - Килмарнок: обзор матча 11 мая 2024
Сент-Миррен
11.05.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Килмарнок
37'
К. Вассел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Килмарнок
90'
+1
Замена
Г. Стюарт
️️️️
М. Уоткинс
90'
+1
Замена
F. Murray
️️️️
М. Кеннеди
85'
Желтая карточка
У. Деннис
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Д. Болтон
83'
80'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Армстронг
76'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Вассел
70'
Желтая карточка
Д. Армстронг
Замена
К. Баккус
️️️️
К. Бойд-Манс
67'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
Р. Стрейн
67'
Замена
J. Scott
️️️️
С. Тансер
67'
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Вассел
Пас отдал
М. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
5
Марк О'Хара
(К)
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
25
Кеану Баккус
ОП
33
Evan Mooney
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
3-3-1-2-1
1
22
Фрэйзер
4
Болтон
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
22
Стрейн
8
Бойд-Манс
24
МакМенамин
20
Олусанья
22
Мандрон
3-1-2-2-2
23
Деннис
23
Майо
6
Дис
17
Финдлей
4
Доннелли
3
Ндаба
10
Кеннеди
77
Армстронг
12
Уотсон
9
Вассел
23
Уоткинс
4
Болтон
3
Тэйлор
3
Тэйлор
4
Болтон
8
Бойд-Манс
25
Баккус
25
Баккус
8
Бойд-Манс
22
Стрейн
22
Джеймисон
22
Джеймисон
22
Стрейн
17
Тансер
14
14
17
Тансер
10
Кеннеди
7
7
10
Кеннеди
23
Уоткинс
21
Стюарт
21
Стюарт
23
Уоткинс
77
Армстронг
7
МакКензи
7
МакКензи
77
Армстронг
9
Вассел
18
Кэмерон
18
Кэмерон
9
Вассел
Остались в запасе
Сент-Миррен
Килмарнок
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
33
Evan Mooney
ЦП
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
33
Evan Mooney
ЦП
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Миррен - Килмарнок
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
438
272
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
55
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
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