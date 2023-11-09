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Бен Свит
Статистика
Бен Свит - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1991 (35)
#44 | Защитник
188 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
10
0
0
0
0
Канзаc Сити
5
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
09.11.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Нэшвилл
3 : 2
15.10.2023
Нью-Инглэнд Революшн
64' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
05.10.2023
Коламбус
70' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
01.10.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Чикаго Файр
2 : 2
24.09.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Колорадо
2 : 1
17.09.2023
Нью-Инглэнд Революшн
86' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
10.09.2023
Нью-Инглэнд Революшн
87' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
03.09.2023
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
31.08.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Монреаль
1 : 0
27.08.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 0
16.07.2023
Ди Си Юнайтед
87' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
13.07.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
09.07.2023
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 68'
США. МЛС, 29 тур
Цинциннати
2 : 2
02.07.2023
Нью-Инглэнд Революшн
86' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
25.06.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 1
18.06.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
03.06.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Атланта Юнайтед
3 : 3
01.06.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 3
28.05.2023
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
21.05.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Торонто
0 : 2
07.05.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
30.04.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
23.04.2023
Канзаc Сити
74' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 4
26.03.2023
Сиэтл
1' - 63'
53'
63'
США. МЛС, 6 тур
Даллас
2 : 1
19.03.2023
Канзаc Сити
1' - 85'
США. МЛС, 4 тур
Канзаc Сити
0 : 0
12.03.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
77' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
0 : 0
05.03.2023
Канзаc Сити
1' - 82'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 0
28.02.2023
Канзаc Сити
1' - 73'
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