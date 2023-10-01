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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт: обзор матча 01 октября 2023
Нью-Инглэнд Революшн
01.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 45 тур
2 : 1
Завершен
Шарлотт
64'
N. Buck
85'
D. Romney
84'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
ГОЛ! 2:1!
D. Romney
Пас отдал
Д. Джонс
85'
84'
ГОЛ! 1:1!
К. Свидерски
Замена
T. McNamara
️️️️
Т. Чанкалай
83'
76'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Й. Уронен
76'
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
Д. Мерам
76'
Замена
Э. Копетти
️️️️
Б. Бронико
Замена
Г. Боу
️️️️
I. Gil
72'
65'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
O. McKinze Gaines II.
65'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Б. Дежегере
ГОЛ! 1:0!
N. Buck
Пас отдал
М. Кайе
64'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
55'
45'
+2
Желтая карточка
К. Свидерски
37'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Желтая карточка
I. Gil
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
I. Gil
ЦФ
8
Томас Чанкалай
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
29
Adilson Malanda
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
3-4-3
36
24
Джонс
4
88
Фаррелл
14
Кайе
8
Полстер
21
10
Хиль
17
Вуд
8
Чанкалай
10
3-1-3-3
1
Калина
14
Бирн
13
Бронико
21
Уронен
8
Вествуд
4
Приветт
22
Мерам
19
Дежегере
28
Свидерски
14
29
8
Чанкалай
26
26
8
Чанкалай
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
10
7
Боу
7
Боу
10
19
Дежегере
37
Эрфилд
37
Эрфилд
19
Дежегере
21
Уронен
20
Джонс
20
Джонс
21
Уронен
14
72
Йозвяк
72
Йозвяк
14
22
Мерам
18
18
22
Мерам
13
Бронико
22
Копетти
22
Копетти
13
Бронико
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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