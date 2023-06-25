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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто: обзор матча 25 июня 2023
Нью-Инглэнд Революшн
25.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
2 : 1
Завершен
Торонто
33'
Б. Вуд
52'
Д. Вриони
11'
Д. Керр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
Замена
O. Gonzalez
️️️️
Б. Вуд
87'
70'
Замена
J. Perruzza
️️️️
С. Джей Сапонг
58'
Замена
A. Akinola
️️️️
Д. Керр
ГОЛ! 2:1!
Д. Вриони
52'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Г. Боу
46'
46'
Замена
S. O'Neill
️️️️
M. Hedges
46'
Замена
С. Ростед
️️️️
Ф. Бернардески
46'
Замена
T. Antonoglou
️️️️
К. Гутьеррес
ГОЛ! 1:1!
Б. Вуд
33'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Керр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
1
Джордже Петрович
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Торонто
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Торонто
40
Shane O'Neill
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
4-2-1-3
1
Петрович
34
4
88
Фаррелл
5
Бай
10
Хиль
8
Полстер
15
Блессинг
24
7
Боу
17
Вуд
4-2-2-3
3
Маршалл-Ратти
2
6
Мабика
4
Гутьеррес
23
Сервания
14
Кайе
10
Бернардески
10
Инсинье
29
Керр
18
9
Сапонг
17
Вуд
34
34
17
Вуд
7
Боу
9
Вриони
9
Вриони
7
Боу
2
40
40
2
10
Бернардески
24
Ростед
24
Ростед
10
Бернардески
4
Гутьеррес
81
81
4
Гутьеррес
29
Керр
9
9
29
Керр
9
Сапонг
77
77
9
Сапонг
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
33
Коси Томпсон
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Остались в запасе
33
Коси Томпсон
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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