Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Канзаc Сити
Нью-Инглэнд Революшн - Канзаc Сити: обзор матча 23 апреля 2023
Нью-Инглэнд Революшн
23.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
31'
Д. Вриони
35'
Д. Вриони
50'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Канзаc Сити
Замена
J. Panayotou
️️️️
Д. Вриони
90'
+6
89'
Желтая карточка
Р. Володер
86'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Шаллой
86'
Замена
C. Rindov
️️️️
Э. Томми
Замена
Б. Свит
️️️️
К. Макун
74'
Замена
D. Rivera
️️️️
E. Boateng
74'
67'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
64'
Замена
K. Shelton
️️️️
L. Ndenbe
64'
Замена
Р. Володер
️️️️
А. Пулидо
Замена
J. Rennicks
️️️️
Э. Байрактаревич
64'
61'
Красная карточка
А. Фонтас
50'
ГОЛ! 2:1!
Д. Расселл
Пас отдал
Д. Шаллой
ГОЛ! 2:0!
Д. Вриони
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вриони
31'
20'
Желтая карточка
А. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
4-4-3
88
Фаррелл
4
4
Макун
5
Бай
8
Полстер
19
Байрактаревич
10
Хиль
21
9
Вриони
24
1
Петрович
3-4-3
29
28
Дюк
3
Фонтас
3
Росеро
15
Эспиноза
54
77
Расселл
27
Томми
20
Шаллой
22
9
Пулидо
4
Макун
44
Свит
44
Свит
4
Макун
9
Вриони
22
22
9
Вриони
24
72
72
24
19
Байрактаревич
9
9
19
Байрактаревич
9
Пулидо
6
Володер
6
Володер
9
Пулидо
27
Томми
20
20
27
Томми
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
22
11
11
22
20
Шаллой
10
Ционис
10
Ционис
20
Шаллой
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Канзаc Сити
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
8
Джейк Дэвис
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
16
Joshua Bolma
ЦФ
Остались в запасе
8
Джейк Дэвис
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Канзаc Сити
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Канзаc Сити
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+