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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед: обзор матча 16 июля 2023
Нью-Инглэнд Революшн
16.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
4 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
45'
Г. Боу
45+7'
И. Харкс
50'
И. Харкс
74'
Б. Хайнс-Айк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
Замена
J. Panayotou
️️️️
И. Харкс
90'
+2
90'
+1
Вторая желтая
М. Клих
Замена
Б. Свит
️️️️
Г. Боу
87'
Замена
Э. Байрактаревич
️️️️
Б. Вуд
87'
Замена
D. Rivera
️️️️
R. Spaulding
87'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Б. Хайнс-Айк
74'
Замена
J. Rennicks
️️️️
E. Boateng
71'
Замена
J. Bolma
️️️️
М. Полстер
64'
64'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Р. Канус
61'
Желтая карточка
М. Клих
53'
Замена
Руан
️️️️
Э. Нахар
ГОЛ! 3:0!
И. Харкс
Пас отдал
К. Хиль
50'
46'
Замена
Н. Роберта
️️️️
Y. Asad
ГОЛ! 2:0!
И. Харкс
Пас отдал
Б. Вуд
45'
+7
ГОЛ! 1:0!
Г. Боу
Пас отдал
К. Хиль
45'
Желтая карточка
Б. Вуд
33'
17'
Замена
Б. Хайнс-Айк
️️️️
С. Бирнбаум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
1
Джордже Петрович
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
72
Gaoussou Samake
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
4-3-3
1
Петрович
88
Фаррелл
4
34
5
Бай
8
Полстер
6
Харкс
10
Хиль
7
Боу
24
17
Вуд
3-5-1-1
21
31
Нахар
15
Бирнбаум
33
Уильямс
6
Канус
43
Клих
11
Фонтас
27
27
О'Брайен
26
Пальссон
20
Бентеке
7
Боу
44
Свит
44
Свит
7
Боу
6
Харкс
22
22
6
Харкс
17
Вуд
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
17
Вуд
34
72
72
34
8
Полстер
16
16
8
Полстер
24
9
9
24
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
4
Хайнс-Айк
15
Бирнбаум
31
Нахар
13
Руан
13
Руан
31
Нахар
6
Канус
11
Дажоме
11
Дажоме
6
Канус
27
9
Роберта
9
Роберта
27
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
26
Alex Bono
ВР
72
Gaoussou Samake
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
72
Gaoussou Samake
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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