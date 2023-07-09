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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 09 июля 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
09.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 31 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
58'
Ф. Амайя
85'
В. Кармона
76'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
П. Страуд
️️️️
O. Fernandez
90'
+1
Замена
Х. Ндам
️️️️
Лукиньяс
87'
ГОЛ! 2:1!
В. Кармона
85'
Желтая карточка
К. Данкан
82'
76'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бай
Пас отдал
Г. Боу
Желтая карточка
К. Харпер
75'
Желтая карточка
А. Рейес
74'
Замена
В. Кармона
️️️️
Д. Ванзейр
73'
68'
Замена
J. Rennicks
️️️️
E. Boateng
68'
Замена
R. Spaulding
️️️️
Б. Свит
68'
Замена
И. Харкс
️️️️
Э. Байрактаревич
68'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
60'
Красная карточка
Л. Блессинг
ГОЛ! 1:0!
Ф. Амайя
58'
6'
Желтая карточка
Б. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Инглэнд Революшн
1
Джордже Петрович
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Бобби Вуд
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
48
Рональд Донкор
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
3-1-3-3
31
Мигел
15
Рейес
13
Неалис
3
Данкан
24
Эдельман
25
Амайя
82
Лукиньяс
17
Харпер
13
Ванзейр
16
22
4-2-1-3
1
Петрович
5
Бай
88
Фаррелл
4
44
Свит
8
Полстер
19
Байрактаревич
15
Блессинг
7
Боу
24
17
Вуд
22
6
Страуд
6
Страуд
22
13
Ванзейр
16
Кармона
16
Кармона
13
Ванзейр
82
Лукиньяс
4
Ндам
4
Ндам
82
Лукиньяс
44
Свит
34
34
44
Свит
19
Байрактаревич
6
Харкс
6
Харкс
19
Байрактаревич
24
9
9
24
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
3
Matthew Nocita
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
3
Matthew Nocita
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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