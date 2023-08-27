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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 27 августа 2023
Монреаль
27.08.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 36 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
86'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
Ч. Оффор
️️️️
К. Опоку
88'
88'
Замена
I. Gil
️️️️
И. Харкс
ГОЛ! 1:0!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Л. Лаппалайнен
86'
73'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Д. Вриони
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
J. Vilsaint
67'
62'
Замена
Т. Чанкалай
️️️️
N. Buck
62'
Замена
E. Boateng
️️️️
D. Rivera
25'
Желтая карточка
М. Полстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
8
Томас Чанкалай
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
3-1-4-3
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
95
Корбо
6
Пьетт
2
66
Шоньер
7
Дюк
24
Салиба
90
Опоку
40
99
2-5-1-1
36
34
4
72
14
Кайе
8
Полстер
10
Хиль
21
6
Харкс
9
Вриони
99
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
99
90
Опоку
9
Оффор
9
Оффор
90
Опоку
72
24
24
72
6
Харкс
10
10
6
Харкс
21
8
Чанкалай
8
Чанкалай
21
9
Вриони
17
Вуд
17
Вуд
9
Вриони
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
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2
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4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
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