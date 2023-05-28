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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр: обзор матча 28 мая 2023
Нью-Инглэнд Революшн
28.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 20 тур
3 : 3
Завершен
Чикаго Файр
38'
N. Buck
40'
Б. Вуд
83'
J. Altidore
10'
Г. Куциас
22'
Э. Фаррелл (АГ)
79'
М. Хайле-Селасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
90'
+2
Желтая карточка
К. Брейди
Желтая карточка
Д. Джонс
90'
ГОЛ! 3:3!
J. Altidore
83'
Замена
J. Altidore
️️️️
Б. Вуд
81'
Замена
J. Rennicks
️️️️
E. Boateng
81'
79'
ГОЛ! 2:3!
М. Хайле-Селасси
Пас отдал
К. Камара
73'
Замена
А. Суке
️️️️
K. Burks
73'
Замена
А. Акевес
️️️️
Г. Куциас
67'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
J. Torres
62'
Замена
К. Камара
️️️️
K. Przybyłko
62'
Замена
Р. Чикош
️️️️
М. Пинеда
Замена
К. Хиль
️️️️
Л. Блессинг
62'
Желтая карточка
Л. Блессинг
50'
47'
Желтая карточка
J. Torres
ГОЛ! 2:2!
Б. Вуд
40'
ГОЛ! 1:2!
N. Buck
Пас отдал
Б. Вуд
38'
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Фаррелл
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Куциас
Пас отдал
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
4
Кристиан Макун
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
85
Кей Камара
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
4-2-1-4
4
Макун
4
24
Джонс
88
Фаррелл
8
Полстер
21
15
Блессинг
24
17
Вуд
9
Вриони
1
Петрович
4-1-1-2-3
27
22
Пинеда
16
29
Наварро
30
Хименес
10
10
Шакири
7
Хайле-Селасси
93
1
Брейди
70
Куциас
15
Блессинг
10
Хиль
10
Хиль
15
Блессинг
24
9
9
24
17
Вуд
17
17
17
Вуд
22
Пинеда
5
Чикош
5
Чикош
22
Пинеда
70
Куциас
19
Акевес
19
Акевес
70
Куциас
27
2
Суке
2
Суке
27
10
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
10
93
85
Камара
85
Камара
93
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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