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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 12 марта 2023
Канзаc Сити
12.03.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 4 тур
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
81'
Замена
Д. Агирре
️️️️
М. Родригес
Замена
Б. Свит
️️️️
Т. Лайбольд
77'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Р. Эспиноза
67'
67'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Э. Альварес
67'
Замена
К. Мавинга
️️️️
К. Лирдам
Замена
М. Ционис
️️️️
K. Shelton
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
22
William Agada
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Мемо Родригес
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
44
Бен Свит
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
15
Эрик Савалета
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
3-3-5
8
6
Володер
3
Фонтас
27
Томми
54
15
Эспиноза
1
20
Шаллой
11
14
Лайбольд
22
3-3-1-3
31
Бонд
18
Лирдам
4
Касерес
2
Нил
16
Бругман
10
Пуч
8
Дельгадо
44
Эдвардс
9
Йовелич
10
Альварес
8
Родригес
15
Эспиноза
22
Радойя
22
Радойя
15
Эспиноза
14
Лайбольд
44
Свит
44
Свит
14
Лайбольд
11
10
Ционис
10
Ционис
11
18
Лирдам
17
Мавинга
17
Мавинга
18
Лирдам
10
Альварес
19
Бойд
19
Бойд
10
Альварес
8
Родригес
23
Агирре
23
Агирре
8
Родригес
Остались в запасе
Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Kendall Mcintosh
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
33
Джонатан Клинсман
ВР
16
Ориоль Росель
ЦП
15
Эрик Савалета
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
16
Ориоль Росель
ЦП
15
Эрик Савалета
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
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